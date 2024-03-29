Москва возглавила обновленный экорейтинг регионов России

Москва, Тамбовская и Мурманская области возглавили Национальный экологический рейтинг, который по итогам зимы был рассчитан заново, без учета накопленных регионами показателей до 2017 года. Внизу рейтинга оказались Забайкальский край и Свердловская область, сообщили ТАСС в пресс-службе общественной организации "Зеленый патруль".

"Поздравляем Москву с первым местом в рейтинге. Город преобразился кардинально. Озеленение, электротранспорт, Московский нефтеперерабатывающий завод - единственное крупное предприятие, оставшееся в Москве, - вложил огромные средства в собственную модернизацию", - заявил председатель правления "Зеленого патруля" и глава партии "Зеленые" Андрей Нагибин, чьи слова приводятся в сообщении.

Также в первую десятку вошли Республика Алтай, Кабардино-Балкария, Калужская, Курская области, Чувашия, Костромская область, Чукотка. В числе отстающих: Новосибирская, Орловская, Иркутская области, Приморский край, Омская области, Красноярский край, Челябинская область, Забайкальский край, Свердловская область.

"Мы убрали накопленный с 2007 года информационный "груз" из сотен тысяч старых сообщений, которые учитывались в расчетах и мешали показывать реальную экологическую ситуацию в регионах. Отсечку сделали на 2017 году не случайно. Это ключевой момент в экологии России, когда стремительно начало меняться все. Указом президента год объявлен в России Годом экологии", - уточнил Нагибин.

При этом "Зеленый патруль" вынужден временно вывести Белгородскую область за рамки расчета рейтинга, хотя по предварительным представленным данным, она должна была возглавить список. Также в планах обследования и экспедиции, которые помогут получить достоверную информацию об экологической ситуации в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

"Были сами удивлены положительным резким скачкам Тверской области (плюс 23), Волгоградской (плюс 17), Воронежской (плюс 17) областей. Когда начали разбираться, ничего удивительного, действительно много результативной, положительной информации. Меньше стало отчетов о проводимых экологических конференциях, конкурсах детских рисунков, хотя это тоже, конечно, важно", - заключил эколог.

Зимний рейтинг рассчитан с новым подходом к оценке. Ранее рейтинг считался автоматически информационно-аналитической системой после пополнения базы данных событиями сезона. При этом учитывались и показатели за предыдущие 15 лет. По мнению экспертного совета, опираться сейчас на эту информацию неверно - в большинстве регионов экологическая ситуация в нулевых годах и на данный момент отличается кардинально. В качестве примера экологи приводят Московскую область, где была проделана серьезная работа, но негативный опыт прошлых лет не давал региону подняться из отстающих.

Национальный экологический рейтинг регионов составляется с 2008 года по временам года: зима, весна, лето, осень. Основой для него служат информационные материалы и сообщения, а также ситуации, мероприятия и события в области экологии и охраны окружающей среды. Источниками материалов служат СМИ, органы власти, общественные организации, предприятия и граждане.