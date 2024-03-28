Москвичам рассказали о погоде в четверг

Переменная облачность без осадков ожидается в столице и области в четверг, 28 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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Днем температура воздуха в Москве составит от 9 до 11 градусов тепла, в Подмосковье – от 7 до 12 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Гидрометцентр России также продлил предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье до 11:00 28 марта.

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, как долго в Москве будет таять снег. По его словам, на неделе с 25 марта благодаря теплой погоде в городе продолжит снижаться высота снежного покрова. Однако последний сохранится в столице и в первой декаде апреля. При этом в лесах снег не будет таять еще дольше.