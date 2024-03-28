Процент готовности новой станции московского метро оценили

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил готовность станции метро Корниловская в 70 процентов. Об этом он сообщил в своем блоге.

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По словам мэра, завершается возведение конструкций станции, идут работы в вестибюлях, прокладываются коммуникации. Также уже началась отделка пола станции гранитом.

«Станция Троицкой линии метро Корниловская станет частью современного транспортного хаба в поселении Мосрентген в ТиНАО. Функциональная планировка прилегающей к станции территории обеспечит удобство пересадок между разными видами городского транспорта», — добавил Собянин.

Ранее заммэра Андрей Бочкарев сообщал, что для оформления станции используют палитру теплых желто-красных оттенков, а на потолке будут панели со светильниками в углублениях.

Станция Корниловская расположена вдоль Калужского шоссе, на пересечении с улицей Адмирала Корнилова.

Ранее были утверждены названия двум строящимся станциям московского метро. Станция ЗИЛ Троицкой линии метро будет пересадочной на одноименные станции МЦК и будущей Бирюлевской линии. В свою очередь, станция Достоевская Кольцевой линии послужит пересадочной на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии метро, уточнил градоначальник.