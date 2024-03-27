Москвичам повысили штрафы за хулигантство в метро

В Москве увеличили штрафы за правонарушения, совершаемые в метро и на монорельсовой транспортной системе. Как рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, меры направлены на повышение комфорта и безопасности пассажиров.

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Так, если пассажир без необходимости остановит эскалатор кнопкой «стоп», ему придется заплатить за это 5 тысяч рублей. По словам Шапошникова, случаи подобных нарушений участились, а действовавший ранее штраф в размере 100 рублей хулиганов не останавливал.

«Теперь это правонарушение выделено в отдельный состав», — приводит слова Шапошникова пресс-служба Мосгордумы.

Кроме того, увеличены штрафы и для тех, кто умышленно мешает движению пассажиропотока, не выходит из поезда, следующего в депо, или ездит по станциям на велосипеде, самокате и подобных средствах передвижения.

«Смысл повышения штрафов — не наказать за правонарушение, а предупредить его. Это инструмент профилактики», — подчеркнул Шапошников.

Согласно данным, которые привел председатель Мосгордумы, случаи нарушений в метро исчисляются десятками, их становится больше. Если в 2021 году было зафиксировано 17 случаев препятствования движению пассажиров, то в 2023 году их было уже 34. Городские власти «в этом вопросе на стороне 11 миллионов москвичей», которых ежедневно перевозит метро.