В Москве открыт памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову

В Международный день театра в центре Москвы в парке «Михайловский сад» открылся памятник народному артисту СССР Михаилу Александровичу Ульянову.

© Департамент строительства города Москвы

«Бронзовый памятник был отлит в мастерской художественного литья в городе Переславле-Залесском Ярославской области. В начале февраля его транспортировали в Москву на производственную базу», — рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Памятник установили в парке «Михайловский сад», расположенном между улицами Бахрушина и Татарская. Общая высота памятника составила 3,6 метра, высота фигуры — 2,2 метра. Специалисты сначала установили гранитные постамент и скамью, позже был произведен монтаж бронзовой скульптуры. Также выполнили архитектурно-художественная подсветка монумента.

«Бронзовая часть монумента состоит из трех элементов: памятника, занавеса и кинопленки. Суммарный вес деталей превышает 3600 килограммов», — отметил Рафик Загрутдинов.

«Кинопленка» смонтирована на гранитную скамейку.

Идея открытия памятника великому русскому артисту принадлежит Римасу Туминасу, преемнику Михаила Ульянова на посту художественного руководителя Театра имени Евгения Вахтангова (2007- 2022).

4 февраля 2019 года Президент России Владимир Путину отдал распоряжение Правительству Москвы рассмотреть вопрос об открытии памятника Михаилу Ульянову. Распоряжение было принято на заседании Президиума Правительства Москвы под руководством Сергея Собянина.

Авторы скульптурной композиции — народный художник России Андрей Балашов, заслуженный художник России Игорь Бурганов и архитектор Юрий Менчиц. Андрей Балашов — также автор памятника М.А. Ульянову на его родине в Таре и мемориальной доски на доме в Москве, где проживал народный артист СССР.

Михаил Александрович Ульянов (1927–2007) — выдающийся советский и российский актер, режиссер, педагог и общественный деятель. Народный артист СССР (1969), лауреат Ленинской премии (1966), Государственной премии СССР (1983), Премии Президента Российской Федерации (1999) и многих других наград.