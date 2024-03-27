Виртуальный аналог «Тройки» тестируется в Москве

Карта «Тройка» может просчитать порядка 3,5 тысячи вариантов тарифов для выгодных поездок по Москве. Об этом в среду, 27 марта, сообщил заместитель мэра столицы, глава городского департамента транспорта и дорожно-транспортного развития Максим Ликсутов.

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— Сегодня ‎билетная система «СберТройка» на базе московской карты «Тройка» работает более чем в 25 субъектах России. (...) Сейчас тестируем виртуальный аналог «Тройки», чтобы у пассажиров появилась возможность ‎оплачивать проезд смартфоном, — рассказал заммэра.

Ликсутов напомнил, что «Тройка» начала работать в столице в апреле 2013 года. За это время было выпущено более 50 миллионов карт. На данный момент доля поездок в метро по ним составляет примерно 80 процентов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Многие карты «Тройка» выпускаются в лимитированной серии с оригинальным дизайном. Так, ко дню рождения Большой кольцевой линии метро выпустили тематическую карту «Тройка». На новом проездном изображены светящиеся БКЛ и Московское центральное кольцо на фоне звездного ночного неба. А в конце января Ликсутов рассказал, что три варианта обновленной карты «Тройка» с изображением панды Катюши из Московского зоопарка выпустили в столице.