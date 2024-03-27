Около 30 водоемов очистят в Подмосковье этой весной

Этой весной в Подмосковье очистят 27 водоемов. Из них 14 прудов и озер были выбраны местными жителями на портале «Добродел». Об этом рассказала председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области, эксперт в сфере экологии Лилия Белова.

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Она отметила, что с каждым годом число водоемов, которые подвергаются очистке, растет. Водоемы не только очищают, но и обустраивают их береговую зону, высаживают различные растения.

На территории региона находится около двух тысяч водоемов. Правительство старается сделать так, чтобы отдых у воды был приятным и удобным для граждан. Эколог объяснила, что любой водоем скапливает иловый осадок на дне, который требует постоянной чистки. Без нее водоемы начинают зарастать, растения быстро захватывают территорию.

Во время очистки уберут камыш, соберут мусор, а также вырубят опасные деревья. За три года существования программы очистки водоемов службы утилизировали более 2,5 тысячи тонн мусора, передает «Радио 1».

C наступлением астрономической весны лед на подмосковных водоемах начал активно таять, предупредили в ГКУ МО «Мособлпожспас». Спасатели продолжают проводить профилактические рейды, чтобы обезопасить жителей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сотрудники комплекса городского хозяйства (КГХ) в 2024 году благоустроят свыше 20 столичных прудов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.