Музей Победы станет центральной площадкой «Диктанта Победы»

Музей Победы станет центральной площадкой международной акции «Диктант Победы» 26 апреля. Об этом в среду, 27 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

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Тестирование на знание истории Великой Отечественной войны состоится в шестой раз. В 2024 году задания посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, а также юбилеям писателей-фронтовиков.

Площадки «Диктанта Победы» будут организованы во всех знаковых местах, которые связаны с ВОВ и ее героями. Кроме того, тесты переведут на пять языков: английский, французский, арабский, китайский, испанский.

— Для подготовки к тесту Музей Победы организовал открытый лекторий «Диктанта Победы» во всех восьми федеральных округах. Лекции посвящены 10 крупнейшим военным операциям 1944 года, — рассказали представители музея.

Фотовыставка «СВОй VZгляд», приуроченная ко Дню войск национальной гвардии РФ, откроется в Музее Победы 28 марта. В экспозицию войдут фотоснимки военных корреспондентов Росгвардии и художественные графические работы офицера ведомства, посвященные участию войск национальной гвардии в спецоперации.