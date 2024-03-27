Здание катка в парке «Фили» выставлено на торги

Нежилое здание спортивного назначения в парке «Фили» выставлено на торги, победитель сможет открыть в нем крытый каток. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

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«Инвесторов приглашают на аукцион по аренде здания спортивного назначения площадью около 412 кв. м в парке «Фили». Победитель сможет открыть в нем крытый каток. Договор аренды с ним подпишут на три года. Заявку на участие в торгах можно подать до 8 апреля», – приводит пресс-служба слова руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Уточняется, что здание находится около одного из входов в парк по адресу: ул. Большая Филевская, д. 22, стр. 15. В нем есть зал площадью 334,8 кв. м и другие помещения: кабинеты, уборные, кладовые.

Размер годовой арендной платы определится в ходе онлайн-аукциона, который пройдет 11 апреля.