Жители и бизнес Москвы направили пострадавшим в теракте более 225 млн рублей

Свыше 225 млн рублей было направлено от жителей Москвы и городских ресторанов и предприятий торговли на помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте, который произошел в концертном зале "Крокус сити холл" 22 марта.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.