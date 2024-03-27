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Жители и бизнес Москвы направили пострадавшим в теракте более 225 млн рублей

Свыше 225 млн рублей было направлено от жителей Москвы и городских ресторанов и предприятий торговли на помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте, который произошел в концертном зале "Крокус сити холл" 22 марта.

Жители и бизнес Москвы направили пострадавшим в теракте более 225 млн рублей
© globallookpress.com

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Свыше 215 млн рублей направили на помощь пострадавшим и семьям погибших московские рестораны и предприятия торговли. Больше 20 млн рублей сами москвичи направили на помощь пострадавшим и семьям погибших через городские благотворительные сервисы", - написал мэр.
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Москва
теракт