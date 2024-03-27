Собянин поблагодарил всех, кто помогал в ликвидации последствий теракта

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поблагодарил всех, кто помогал в ликвидации последствий теракта в Crocus City Hall.

«Почти 400 пожарных и спасателей, больше 140 единиц пожарной техники участвовали в ликвидации пожара в Crocus City Hall. 44 бригады скорых и три медицинских вертолета были отправлены на место трагедии», – написал Собянин.

Он уточнил, что врачи делают все для спасения жизни и скорейшего исцеления пострадавших.

«Больше 100 сотрудников московской скорой помощи и Центра медицины катастроф, свыше 700 врачей и медсестер, усилившие работающие смены в больницах, участвовали в спасении пострадавших. Всего в московские больницы поступили 94 человека. 34 уже выписаны, и сегодня на лечении находятся 60 человек. Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжелом состоянии. Ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян. Больше 7 тыс. 700 человек пришли, чтобы сдать для пострадавших донорскую кровь», – отметил мэр.

По его словам, 110 cоциальных работников, больше 150 психологов находятся в постоянном контакте с семьями погибших и пострадавших, включая тех, кто приезжает из других регионов страны.

«Огромную помощь – пожертвованиями, материальными ресурсами, транспортом и даже списанием кредитов пострадавшим – оказал столичный бизнес. Свыше 215 млн руб. направили на помощь пострадавшим и семьям погибших московские рестораны и предприятия торговли. Больше 20 млн руб. сами москвичи направили на помощь пострадавшим и семьям погибших через городские благотворительные сервисы», – подчеркнул Собянин.

Мэр отметил, что полная ликвидация последствий теракта займет еще некоторое время.