Москвичам предрекли аномальное тепло

Конец марта и начало апреля в Москве и Московской области будут аномально теплыми. Такую погоду жителям столичного региона предрек научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам синоптика, днем в субботу, 30 марта, дневные температуры достигнут 11-13 градусов тепла, а по области — до плюс 14 градусов. При этом в воскресенье, 31 марта, и понедельник, 1 апреля, будет еще теплее — около 15 градусов, что на несколько градусов выше нормы.

«До конца марта в центре европейской России, в Москве и Московской области прогнозируется адвекция, то есть перенос теплых воздушных масс. К воскресенью воздушные массы будут перемещаться с севера африканского континента, вот насколько теплый воздух будет. Это означает, что температура будет выше нормы на четыре-пять градусов. Такой температурный фон обычно характерен для середины апреля», — поделился специалист.

Вильфанд отметил, что снижение температуры до нормальных для этого периода восьми-девяти градусов тепла начнется в следующую среду. В заключение эксперт рассказал, что апрель в Москве и Подмосковье будет теплым, солнечным и при этом без большого количества осадков.

Ранее синоптик Анатолий Цыганков заявил, что в ближайшие дни на большинство регионов России обрушатся экстремально сильные осадки.