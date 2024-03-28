В Москве наступил самый теплый день

Четверг, 28 марта, стал в столице самым теплым днем с начала года. Об этом в Telegram сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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Воздух уже прогрелся до плюс 9,2 градуса Цельсия. Это на 0,1 градуса выше, чем было 22 марта, до этого считавшемся самым теплым днем в году. При этом синоптик предположил, что предстоящая суббота, 31 марта, побьет рекорд по температуре в столице.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал, что конец марта и начало апреля в Москве и Московской области станут аномально теплыми.