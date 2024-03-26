Синоптик обрадовал москвичей приходом апрельского тепла

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, что в ближайшую неделю москвичей ожидает по-настоящему апрельская погода. Температура воздуха днем будет подниматься до 15 градусов тепла.

«Метеорологическая весна началась еще на прошлой неделе и продолжится на текущей. Будет достаточно тепло: температурный фон окажется на 2-4, а впоследствии и на 4-6 градуса выше климатической нормы», – отметил синоптик.

Со среды температура воздуха поднимется до 10-12 градусов выше нуля, а уже к концу недели стоит ожидать потепления до +15. Однако ночные значения пока останутся близкими к нулю, добавил Леонид Старков. При этом погода будет преимущественно солнечной, во вторник и пятницу могут пройти небольшие дожди, передает «Общественная Служба Новостей». Напоминаем, что жителей Иркутска предупредили о похолодании с сильными снегопадами. Температура днем воздуха будет опускаться до минус 10 градусов.