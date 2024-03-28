Столичные специалисты очистили Бородинский мост от последствий зимы

Специалисты очистили Бородинский мост от загрязнений, которые конструкция приобрела в зимний период. Об этом в четверг, 28 марта, рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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Отмечается, что в очистительных работах принимали участие полировочные машины и бригада, занимающаяся ручной чисткой. Благодаря совместной работе удалось предать первозданный облик ограждениям, парапетам и лестницам.

На уборку моста потребовались сутки. В некоторых областях сооружения специалисты также произвели окрашивание и ремонт. Во время выполнения всех работ движение по Бородинскому мосту не перекрывалось, следует из публикации в Telegram-канале.

27 марта стало известно, что специалисты подготовили к открытию сезона фонтан в Репинском сквере на Болотной набережной. Работы по приведению фонтана в порядок выполнила специальная бригада при помощи поливомоечной техники.

Вся дорожно-уборочная техника Москвы переведена на летний режим работы. В рамках обеспечения ежедневной уборки столицы на технику установили поливомоечное оборудование. Таким образом, с марта по ноябрь будет задействовано в общей сложности порядка 19 тысяч дорожно-уборочных машин.