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Высота сугробов в центре Москвы уменьшилась до 18 сантиметров

В центре Москвы зафиксировали уменьшение сугробов до 18 сантиметров. Об этом рассказала специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

Высота сугробов в центре Москвы уменьшилась до 18 сантиметров
© Мослента

По ее словам, средняя скорость убывания снега в столице составляет 2-3 сантиметра за сутки. «Снег в Москве и области продолжает убывать, на ВДНХ высота снежного покрова приближается к норме», — сообщила эксперт.

При этом в Подмосковье высота снега достигает всего трех сантиметров в Клину. А в Коломне сугробы уменьшились на пять сантиметров за сутки.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в конце марта в столичном регионе может быть по-майски тепло. Самые заметные перемены погоды в Москве должны произойти в выходные 30-31 марта.

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