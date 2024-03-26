В Москве начались гидравлические испытания тепловых сетей

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства начали проводить гидравлические испытания тепловых сетей без отключения потребителей, сообщила пресс-служба комплекса.

"Сегодня общая протяженность тепловых сетей в столице составляет более 18 тыс. км, поэтому гидравлические испытания начинаем проводить заранее, чтобы обеспечить готовность коммуникаций и оборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду. В настоящее время работы начаты на участках, которые можно выделить из общей системы теплоснабжения без отключения потребителей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Он добавил, что до конца апреля запланировано 55 этапов испытаний на трубопроводах общей протяженностью 235 км, работы пройдут во всех административных округах.

Главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. Основной объем гидравлических испытаний выполняется сотрудниками ПАО "МОЭК" в период с мая по сентябрь после отключения отопления. Во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов.