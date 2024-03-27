В Москве проектируется и строится семь автомобильных мостов

Семь мостовых сооружений для автотранспорта в столице находятся в стадии проектирования или уже возводятся. Об этом в среду, 27 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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По его словам, самые крупные мосты построены через Москву-реку, Канал имени Москвы и Яузу. Кроме того, мостовые сооружения возвели через Десну, Лихоборку и другие небольшие реки.

— В скором времени в Москве появятся такие крупные объекты через Москву-реку, как мост в створе Берегового проезда, мост-продолжение улицы Мясищева и мост вблизи Новозаводской улицы. Еще в рамках продления улицы Мосфильмовской возведут сооружение через реку Раменку длиной порядка 470 метров, — рассказал глава Стройкомплекса.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко добавил, что программа развития транспортной инфраструктуры является одним из самых успешных градостроительных проектов, реализуемых в Москве.

Специалисты построят и обновят больше 3,5 километра дорог, в том числе путепровод, на западе столицы. Об этом накануне сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.