Собянин: врачи Москвы не потеряли ни одного тяжелого пациента после теракта

Врачи из Москвы не потеряли ни одного из 12 крайне тяжёлых пациентов после теракта в «Крокус Сити Холле», почти половина из них перешли в категорию тяжёлых пациентов, сообщил на совещании с президентом мэр Москвы Сергей Собянин.

Всем обратившимся после теракта была оперативно оказана амбулаторная помощь, всего госпитализировали 94 человека в 14 больниц.

«Им оказывается помощь лучшими московскими врачами. У нас много было тяжёлых и крайне тяжёлых раненых. Крайне тяжёлых было 12 человек, в настоящее время мы ни одного не потеряли», — сказал столичный мэр.

Есть надежда, что все 12 выживут, продолжил Собянин.