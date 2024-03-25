Новый корпус Третьяковской галереи достроен на Кадашевской набережной

Завершено строительство нового корпуса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в центре Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«В День работников культуры строители подготовили достойный подарок. Завершено строительство нового корпуса для Третьяковской галереи в самом центре Москвы! Только что побывал в новом здании. Корпус получился уникальным, под стать музею. Все, кто был рядом, уже видели фасад с картинами наших знаменитых художников. Внутри – большие выставочные площади, световой атриум с панорамным видом на Кадашевскую набережную. Масштабный проект, оставляет очень сильные впечатления», – написал Марат Хуснуллин.

По его словам, объект начали строить в 2007 году, но превратили в долгострой. По поручению президента РФ было выделено дополнительное финансирование, в 2021 году объект поручили Единому заказчику в сфере строительства. В настоящее время подготовлены все документы, в ближайшее время здание передадут в пользование Третьяковской галерее.