Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в начале апреля

В первые дни апреля в столичный регион может вернуться похолодание вплоть до заморозков. Однако эта тенденция маловероятна и будет характерна для ночных часов. Об этом в понедельник, 25 марта, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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По словам синоптика, на текущей неделе жителей и гостей столицы будет ожидать в меру теплая погода. Ближе к выходным столбики термометров будут достигать до плюс 15 градусов тепла, а местами воздух может прогреться до 20 градусов выше нуля.

— У нас возвраты холодов до заморозков в ночные часы, еще обычно в первую декаду бывают рекорды с заморозками — даже в начале июня такая погода стояла, — добавил Александр Шувалов.

Однако, по мнению специалиста, возврат холодов в Москву пока маловероятен, передает «Говорит Москва».

Похожий прогноз дал синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он сообщил, что последняя неделя марта может порадовать москвичей теплой погодой, показатели которой будут соответствовать майским температурам. Так, к 28 и 29 марта столбики термометров в столице достигнут отметки плюс 14 градусов.

Погода в первой половине недели будет носить циклональный характер, а с середины барическое поле приобретет признаки области высокого давления. В столице в дневные часы будет теплая весенняя погода, но ночью возможны заморозки. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин.