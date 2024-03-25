Московский Дом Союзов вернули государству

Историческое здание Дома Союзов в Москве, которое находилось в незаконном владении, вернули государству. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда.

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Постройку на Большой Дмитровке, которая также носила имя Благородного собрания, истребовал из незаконного владения Московской федерацией профсоюзов и ООО «Колонный зал Дома Союзов» по иску Генеральной прокуратуры Арбитражный суд столицы.

«Истребовать из чужого незаконного владения нежилое здание общей площадью 13017,3 квадратных метра, расположенное по адресу: город Москва, улица Большая Дмитровка, дом 1. Решение суда является основанием для регистрации права собственности Российской Федерации на нежилое здание», — огласил решение судья Андрей Гамулин.

Ранее в марте стало известно, что Генпрокуратура захотела вернуть участки в подмосковной Жуковке, принадлежащие в том числе шести российским миллиардерам, в государственную собственность.