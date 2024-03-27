Специалисты промыли фонтан «Поющий журавль» на Чистых прудах

Коммунальные службы промыли фонтан «Поющий журавль» на Чистых прудах. Об этом в среду, 27 марта, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

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С помощью аппаратов высокого давления и моющих средств были очищены бронзовые скульптуры, гранитные валуны и чаша фонтана.

— Фонтан «Поющий журавль» установлен в сквере Чистопрудного бульвара напротив памятника основоположнику казахской письменной литературы, поэту Абаю Кунанбаеву в 1999 году, — говорится в публикации в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

В столице началась подготовка московских фонтанов к новому сезону. Обычно их запускают в конце апреля. После консервации фонтанов на зиму специалисты проверили конструкции, находящиеся под землей и в коллекторах сооружений.

Специалисты комплекса уже приступили к расконсервации фонтана в парке музея-заповедника «Царицыно» в рамках подготовки к новому сезону. Также к открытию подготовили фонтан в Репинском сквере на Болотной набережной.

Кроме того, началась подготовка столичных причалов к открытию пассажирской навигации. При очистке специалисты используют нейтральные растворы, которые не повреждают поверхность конструкций. Горожане смогут прокатиться на речных судах уже в конце апреля.