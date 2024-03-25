Фонтан в Репинском сквере на Болотной набережной почистили к новому сезону

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к открытию сезона фонтан в Репинском сквере на Болотной набережной. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время в столице проводятся масштабные мероприятия по подготовке фонтанов к открытию сезона, который традиционно состоится в конце апреля. Привели в порядок после зимы фонтан в Репинском сквере, обновленном в 2021 году в рамках комплексного благоустройства острова Балчуг», — отметил он.

Работы выполнила специальная бригада при помощи поливомоечной техники. Всего на полную очистку фонтана потребовалось примерно шесть часов. С помощью щеток тщательно были очищены все элементы сооружения, после чего обработана гранитная поверхность специальным моющим средством для удаления известковых отложений. Специалисты проверили оборудование гидросооружения, системы управления и автоматики всех коммуникаций.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что во время благоустройства Репинского сквера, открытого в честь 800-летия Москвы, создана прогулочная зона с уличными качелями. Для любителей активного отдыха здесь обустроили спортивную и детскую площадки.

В сквере сохранили существующие и высадили новые деревья и кустарники, установили фонари и скамейки, выполненные в стилистике конца 1940-х годов. Дополнительно сделали проход от Болотной набережной, в результате чего появился новый удобный маршрут между ней и Софийской набережной.