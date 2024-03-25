Столичная коммунальная техника переведена на летний режим работы

Вся дорожно-уборочная техника Москвы переведена на летний режим работы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с установившимися положительными среднесуточными температурами воздуха весь парк коммунальной техники переведен на летний режим содержания. Для обеспечения ежедневной уборки города на машины установлено поливомоечное оборудование. С марта по ноябрь будет задействовано в общей сложности 19 тысяч дорожно-уборочных машин, 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники и более 30 тысяч средств малой механизации», — рассказал он.

Основная часть коммунальной техники работает круглый год — навесное оборудование меняется в зависимости от специфики сезонных работ. Специалисты комплекса городского хозяйства уже сняли используемые зимой щетки, плуги, роторы, распределители противогололедных материалов. Кроме того, они провели диагностику и регламентные работы. Не задействованную зимой технику расконсервировали и привели в готовность.

Контейнеры с запасом противогололедных материалов вывезли на склады временного хранения. Ранее они были установлены на опасных участках дорог, около транспортных, социальных и торговых объектов.