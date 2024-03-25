Новые указатели установят на столичных улицах

На московских улицах разместят новые указатели. Вместе с QR-кодами информация на них станет доступнее для гостей и жителей столицы. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Указатели приведут к объектам, связанным с выдающимися деятелями русской культуры. По ссылкам в QR-кодах пользователи могут узнать подробности о памятниках и людях, в честь которых они установлены. Всего в столице планируется установка 27 новых навигационных табличек.

Новые указатели приведут к памятникам Александру Пушкину и его музе Наталье Гончаровой на Арбате, Федору Достоевскому на Воздвиженке, Льву Толстому на Поварской улице и в сквере Девичьего Поля, а также Антону Чехову в Камергерском переулке. Кроме того, новые указатели направят к памятникам Булату Окуджаве на Арбате и Владимиру Высоцкому в Нарышкинском сквере и на Земляном Валу, передает официальный сайт мэра Москвы.

Навигационные элементы в едином стиле установили на всех 430 станциях столичного метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. На новых табличках стали использовать специальные пиктограммы, дополняющие текстовое описание.

В столичном метро также начали устанавливать тактильные напольные указатели для слабовидящих и незрячих пассажиров.