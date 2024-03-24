ВДНХ направит выручку за выходные в помощь пострадавшим в «Крокусе»

ВДНХ и часть резидентов направят выручку за выходные дни в помощь пострадавшим при теракте в концертом комплексе «Крокус Сити Холл» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ВДНХ, Сергея Шогурова.

Генеральный директор ВДНХ отметил, что невозможно оставаться в стороне от трагедии, которая произошла в концертном комплексе.

«Поэтому мы с коллегами, в том числе, резидентами ВДНХ, решили присоединиться к акции помощи пострадавшим и перечислить вырученные за выходные средства тем, кому они сейчас действительно нужны», — сказал Шогуров.

Генеральный директор ВДНХ также вместе со своими сотрудниками выразил соболезнования пострадавшим и их семьям.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все развлекательные мероприятия в столице в ближайшие выходные.

Накануне сервисы «Вкусно и точка» и «Кухня на районе» организовали бесплатные напитки и еду для доноров, а ведущие агрегаторы сделали бесплатной отмену бронирования отелей в Москве и Подмосковье. Кроме этого, московский зоопарк и городские музеи сообщили, что направят выручку пострадавшим при теракте.