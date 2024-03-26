Москвичам рассказали о погоде 26 марта

Облачная погода с прояснениями ожидается в столице и области во вторник, 26 марта. На дорогах местами гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве составит от 6 до 8 градусов тепла, в Подмосковье – от 4 до 9 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Центральной России в конце марта возможно рекордное повышение температуры. По его словам, на заключительной неделе марта произойдет широкий перенос воздушных масс с юго-западной составляющей, из-за чего потепление будет усиливаться, а под самый конец месяца ожидается рекордное майское тепло.

На текущей неделе температура в Москве превысит 15 градусов. Со слов научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в первой половине недели столбики термометров днем будут выше нормы на 2 градуса, а во второй – на 4–5 градусов.