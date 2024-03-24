Баллы московских проектов можно перевести на помощь пострадавшим в «Крокусе»

Жители столицы могут направить баллы, полученные за участие в проектах города, в помощь пострадавшим при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» и их семьям. Об этом рассказали организаторы акции «Миллион призов».

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Речь идет о баллах, полученных в городских электронных проектах, таких как «Город заданий», «Электронный дом», «Активный гражданин» и других. На пожертвования можно направить 500, 1000, 2000, 3000 или 5000 баллов, каждый из которых равняется одному рублю. Для того, чтобы направить их на благотворительность, нужно перейти в раздел «Поощрения» на сайте «Миллион призов» и выбрать карточку «Российский Красный Крест» с оплатой городскими баллами.

— Сбор пожертвований организовали сайт «Миллион призов» и Российский Красный Крест, — приводит слова организаторов акции «Миллион призов» агентство городских новостей «Москва».

Жители Москвы также смогут перевести баллы программы «Миллион призов», выигранные в рамках акции «Выбираем вместе — 2024», на помощь пострадавшим во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

Вечером 22 марта около 20:00 неизвестные с автоматами и в камуфляжной форме ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт. В настоящее время число погибших превысило 140 человек. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».