Собянин приехал в больницу им. Боткина к пострадавшим в результате трагедии в «Крокусе»

80 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" находятся в медучреждениях Москвы.

Об этом рассказал Сергей Собянин во время посещения раненых, госпитализированных в городскую клиническую больницу имени Боткина. По словам мэра, за жизнь и здоровье пострадавших борются лучшие московские врачи.

"Хотел выразить им слова огромной признательности – всем тем службам городским, которые принимали участие в спасении людей в "Крокусе". Это пожарные, работники МЧС, спасатели, это экипажи скорой помощи, десятки машин приехали туда, это экипажи вертолетов, которые тушили пожар", – сказал Собянин.

Отдельно мэр поблагодарил москвичей, которые пришли сдавать кровь для пострадавших. Вместе с тем он выразил соболезнования раненым и семьям погибших.

"Несмотря на ужасную трагическую ситуацию, считаю, что террористы не добились своего, они пытались запугать, посеять страх, на самом деле мы становимся в таких ситуациях еще более мужественными, сплоченными", – добавил градоначальник.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером в пятницу, 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов. Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали. Огонь полностью уничтожил концертный зал в "Крокус Сити Холле".

В результате, по данным главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, погибли минимум 143 человека. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте. ФСБ задержала 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно причастных к стрельбе в "Крокус Сити Холле". В Федеральной службе безопасности рассказали, что подозреваемые тщательно спланировали теракт: они заранее спрятали в тайнике оружие, из которого открыли огонь по людям в "Крокусе", а после намеревались перейти российско-украинскую границу. Один из задержанных признался, что ему предложили 500 тысяч рублей за убийство людей.