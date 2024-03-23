Московские театры вернут зрителям деньги за отмененные из-за теракта спектакли

Зрители смогут получить обратно деньги за билеты на спектакли, которые были отменены в выходные в связи с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом культурные учреждения сообщают в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

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Так, в Театре им. Евгения Вахтангова рассказали, что возврат средств по электронным билетам будет сделан автоматически на карты, с которых была совершена оплата. А бумажные билеты, приобретенные в кассе на Арбате, нужно будет вернуть в кассу в течение десяти дней. Все мероприятия в театре отменены 23 и 24 марта.

Такая же схема будет действовать и для тех, кто собирался в наступившие выходные в МХТ им. Чехова: "Стоимость билетов, купленных на сайте МХТ и на сайтах официальных партнёров театра, будет возвращена на карты, с которых производилась оплата. Билеты, приобретённые в кассе театра, можно вернуть в кассу в течение 10 дней с даты отменённого спектакля", говорится в сообщении театра.

Аналогичный пост разместили и в официальной группе Театра Олега Табакова. Также средства за несостоявшиеся спектакли вернут в РАМТе, Театре им. Моссовета, московском театре "Сфера" и других.

Ряд театров сообщил о переносе отменённых спектаклей, в их числе Театр на Бронной, Театр Армии, Театр Сатиры, Театр им. Маяковского. Билеты, приобретенные на 23 и 24 марта, остаются действительными на новые даты. Либо - их также можно сдать, получив средства обратно.

Более подробную информацию о возврате билетов и переносе спектаклей в каждом конкретном театре можно узнать в его официальной группе в Telegram или ВКонтакте.

Напомним, Министерство культуры РФ отменило все развлекательные мероприятия на ближайший дни в связи с произошедшим накануне терактом.