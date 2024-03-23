В дептрансе Москвы сообщили о бесперебойной работе транспорта в городе

Московский метрополитен и наземный транспорт в столице работают в штатном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение поездов, автобусов, электробусов и трамваев осуществляется в соответствии с графиком. До закрытия станции метро и вестибюли продолжат патрулировать сотрудники ведомственной охраны правительства Москвы, службы безопасности метро и полиции. Автомобильное движение в городе свободное и оценивается в 1 балл", - говорится в сообщении.

При этом локальные затруднения в движении транспорта наблюдаются на внутренней стороне МКАД в районе 65-67-го км. Водителям рекомендуют использовать для объезда Северо-Западную хорду.