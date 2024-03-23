Московские храмы после теракта работают в штатном режиме

Столичные храмы после теракта в "Крокус сити холле" работают в штатном режиме, сообщил председатель информационной комиссии Московской городской епархии РПЦ, священник Александр Волков.

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О том, что "пока никаких указаний не было, все в штатном режиме" он сообщил ТАСС.

Напомним, что у православных христиан сейчас идет великий пост. 23 марта Русская православная церковь отмечает память святого великомученика Феодора Тирона, а 24 марта - в первое воскресение Великого поста отмечается Торжество православия.