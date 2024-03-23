Депздрав Москвы: пострадавших в "Крокусе" госпитализировали в 12 больниц

Все силы и средства направлены на помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле», которых госпитализировали в 12 больниц Москвы. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, сообщает ТАСС.

В оказании помощи оперативно задействовали около десяти бригад скорой помощи, реанимобили, три вертолета и семь базовых взрослых больниц, уточнил он.

«Первоначально были определены ближайшие к приему раненых и пострадавших», — рассказал Хрипун, добавляя, что сейчас они «находятся в 12 московских больницах».

«Привлечены все главные специалисты, все необходимое есть», — подчеркнул он.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании произошло несколько взрывов, начался пожар. По данным Следственного комитета России, жертвами теракта и пожара стали свыше 60 человек.