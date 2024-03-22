В метро Москвы проводятся усиленные досмотры пассажиров

В московском метрополитене проводятся усиленные досмотры пассажиров на фоне сообщений о стрельбе и пожаре в «Крокус Сити Холле».

Об этом информирует Департамент транспорта Москвы.

«Вопросы безопасности в Московском Метрополитене всегда на первом месте, проходят усиленные досмотры пассажиров», — заявили в дептрансе.

Отмечается, что ведомственная охрана московского правительства сразу прибыла на место, чтобы обеспечить безопасность.

Совместно с полицейскими в метро начаты усиленные проверки на станции «Мякинино».

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России.

Ещё более 100 человек получили ранения.