В метро Москвы проводятся усиленные досмотры пассажиров
В московском метрополитене проводятся усиленные досмотры пассажиров на фоне сообщений о стрельбе и пожаре в «Крокус Сити Холле».
Об этом информирует Департамент транспорта Москвы.
«Вопросы безопасности в Московском Метрополитене всегда на первом месте, проходят усиленные досмотры пассажиров», — заявили в дептрансе.
Отмечается, что ведомственная охрана московского правительства сразу прибыла на место, чтобы обеспечить безопасность.
Совместно с полицейскими в метро начаты усиленные проверки на станции «Мякинино».
По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России.
Ещё более 100 человек получили ранения.