Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве на выходных

Все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в Москве в эти выходные будут отменены из-за событий в Crocus City Hall. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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«Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Crocus City Hall произошел пожар, начала обрушаться кровля. По информации СМИ, в здании также произошла стрельба, по предварительной информации, есть погибшие и раненые. Очевидцы произошедшего публикуют в соцсетях видео и фото, на которых раздаются выстрелы, а также горит концертный зал.