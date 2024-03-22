Предсказана численность населения Новой Москвы к 2040 году

К 2040 году население Новой Москвы превысит два миллиона человек. Такими прогнозами поделился глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, передает РИА Новости.

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По подсчетам Жидкина, на данный момент численность населения новых районов столицы, присоединенных к ней в рамках масштабной программы расширения, составляет около 750 тысяч жителей. С запуска проекта в Новую Москву переехало более полумиллиона человек.

Ранее столичные жители рассказали, что побудило их переехать в Новую Москву. 37 процентов респондентов назвали главной причиной переезда экологию. 28 процентов опрошенных привлекли выгодные цены на жилье. Смена привычной обстановки вдохновила на переезд 17 процентов участников опроса. Есть и те, кто посчитал, что из новых районов столицы добраться до центра можно быстрее, чем из спальных районов старой Москвы.