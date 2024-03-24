Стало известно, с какой скоростью тает снежный покров в Москве

В Москве снежный покров продолжает уменьшаться со скоростью от 2 до 6 см в суки. Об этом сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Снежный покров в Москве продолжает уменьшаться. Скорость сокращения его высоты различается по территории столицы. <...> на ВДНХ она сохраняется на уровне 2 см за сутки. Быстрее сходит снег на Балчуге, 23 марта здесь было 29 см, а через сутки осталось 25 см. В МГУ за сутки высота снежного покрова уменьшилась на 6 см», – написала Татьяна Позднякова.

По ее словам, в Подмосковье много снега в Коломне (37 см), а в Клину самый низкий снежный покров – 11 см.