Пресс-служба Московского зоопарка опубликовали ролик с пандой Жуи, который задумчиво отдыхает в своем вольере.

— Жуи греется на солнышке и о чем-то размышляет. Интересно, о чем… — говорится в подписи к видео.

Подписчики Telegram-канала столичного зоосада стали предполагать, о чем же думает большая панда. Некоторые предположили, что Жуи мечтает о бамбуке, греясь в лучах мартовского солнца. Кто-то посчитал, что медведь думает о своих жене и дочке — Диндин и Катюше. Также посетители написали, что Жуи ни о чем не думает, а просто позирует перед зеваками, демонстрируя всю свою красоту.

15 марта генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала кадры с ужином малышки-панды Катюши. На видео китайский медвежонок сидит с мамой у посетителей на виду и неторопливо пьет грудное молоко. Кажется, Катюша постепенно привыкает к жизни в экспозиционном вольере.

Несколькими днями ранее она выложила необычное видео с участием Катюши и ее мамы, где китайский медвежонок вместе с родительницей перемещается по лестнице, создавая оптическую иллюзию.