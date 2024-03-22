Собянин одобрил еще три проекта по программе создания рабочих мест

Одобрено строительство административно-делового комплекса в районе Лефортово (ЮВАО), многофункционального общественного комплекса в Хорошевском районе (САО) и общеобразовательной школы в районе Кунцево (ЗАО). Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

© Д. Гришкина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Проекты реализуют за счет частных инвестиций в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Благодаря этому в столице появится более 15 тысяч рабочих мест.

Административно-деловой комплекс площадью свыше 64 тысяч квадратных метров построят на улице Золоторожский Вал (земельный участок 11а/1) вблизи пересечения Третьего транспортного кольца с шоссе Энтузиастов.

Многофункциональный общественный комплекс площадью более 84 тысяч квадратных метров возведут на Ходынском бульваре (земельный участок 4/1) недалеко от станции метро «ЦСКА».

Общеобразовательную школу площадью около 19 тысяч квадратных метров планируют построить в микрорайоне Рублево-Архангельское вблизи деревни Захарково.

Программу стимулирования создания мест приложения труда утвердило Правительство Москвы в 2019 году для привлечения застройщиков жилья к активному строительству промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов. Инвесторы, которые одновременно со строительством жилья создают новые рабочие места, получают льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.

«В рамках соглашений с инвесторами застройщики получают льготы на возведение жилья, город — комплексную сбалансированную застройку районов, а горожане — возможность устроиться на работу рядом с домом», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

За четыре года программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Было заключено более 80 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 3,8 миллиона квадратных метров недвижимости. Это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

Совокупно в развитие Москвы и создание мест приложения труда привлекут свыше 1,2 триллиона рублей. Это позволит создать более 170 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут через инвестиционный портал Москвы.