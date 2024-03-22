В ГИМ выяснили происхождение иконы в храме Василия Блаженного в Москве

Икона "Спас Смоленский с припадающими преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским", которая находится в храме Василия Блаженного, может происходить из снесенной Спасской часовни Кремля. Об этом рассказал гендиректор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин.

© vk.com/Музей "Покровский собор" Храм Василия Блаженного

"С большой долей вероятности можно предположить, что эта икона происходит из Спасской часовни, которая была построена справа от Спасской башни Московского Кремля в начале XIX века", – цитирует его РИА Новости.

По словам представителя ГИМ, происхождение иконы размером 215 на 140 сантиметров в Покровском соборе до конца не ясно, но возможно это случилось после сноса часовни в 1925 году.

Как рассказала заведующая музеем "Покровский собор" Татьяна Сарачева, образ из часовни долгое время считался утраченным, однако благодаря реставрации иконы на Спасской башне теперь можно сравнить надвратный образ и иконы из часовни, так как та была его копией.

"Оказалось, что обе иконы имеют практически одинаковые размеры. Иконография иконы из часовни весьма точно повторяет надвратный образ, напоминая о чудесном видении праведным московским подвижникам", – уточнила Сарачева.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в Успенском соборе Кремля нашелся оригинал иконы Казанской Божией Матери, считавшийся утерянным более 100 лет назад. По его словам, перед якобы иконой молился Минин и Пожарский. Однако в 1904 году она пропала – долгое время думали, что он был утрачен.