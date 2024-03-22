$91.95-0.74100.36-0.25
Войти в почту

Андрей Бочкарев: Началась отделка потолка станции «Университет Дружбы Народов»

Стартовали работы по оформлению потолка платформы на станции «Университет Дружбы Народов» Троицкой линии метро. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Началась отделка потолка станции «Университет Дружбы Народов»
© РИА Новости

По его словам, специалисты начали монтировать потолочные панели и решетки вентиляции. Кессоны конструкций выполнены в светло-синих и светло-зеленых тонах. Внутри них строители поместят светильники. Общая готовность архитектурно-отделочных работ на объекте оценивается более чем на 30 процентов.

— На путевых стенах уже смонтированы алюминиевые панели, на которых нанесено название станции, пол оформлен гранитом, а два ряда колонн — мрамором, — рассказал заммэра.

На будущей станции метро уже установили эскалаторы, проложили около 600 километров электрокабеля, больше 15 километров трубопровода и свыше четырех километров систем вентиляции. На поверхности объекта активно ведутся работы по благоустройству, отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект», который является главным проектировщиком и подрядчиком строительства новых линий столичного метро, Юрий Кравцов.

Строительство Троицкой линии метро планируется завершить до 2027 года. На ней появятся 11 новых станций, которые протянутся от «ЗИЛа» до «Коммунарки».

Новости Москвы
Юрий Кравцов
Андрей Бочкарев
Завод имени И.А. Лихачева
РУДН
Москва
2