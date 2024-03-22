Началась отделка потолка станции «Университет Дружбы Народов»

Стартовали работы по оформлению потолка платформы на станции «Университет Дружбы Народов» Троицкой линии метро. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты начали монтировать потолочные панели и решетки вентиляции. Кессоны конструкций выполнены в светло-синих и светло-зеленых тонах. Внутри них строители поместят светильники. Общая готовность архитектурно-отделочных работ на объекте оценивается более чем на 30 процентов.

— На путевых стенах уже смонтированы алюминиевые панели, на которых нанесено название станции, пол оформлен гранитом, а два ряда колонн — мрамором, — рассказал заммэра.

На будущей станции метро уже установили эскалаторы, проложили около 600 километров электрокабеля, больше 15 километров трубопровода и свыше четырех километров систем вентиляции. На поверхности объекта активно ведутся работы по благоустройству, отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект», который является главным проектировщиком и подрядчиком строительства новых линий столичного метро, Юрий Кравцов.

Строительство Троицкой линии метро планируется завершить до 2027 года. На ней появятся 11 новых станций, которые протянутся от «ЗИЛа» до «Коммунарки».