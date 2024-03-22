Москвичам рассказали об изменениях маршрутов городского транспорта с 23 марта

Изменения в работе наземного транспорта с 23 марта коснутся жителей 14 районов Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ведомства, в городе запустят 3 новых маршрута и улучшат работу еще 5. В результате пассажирам станет удобнее добираться до станций метрополитена, МЦД и других важных объектов Москвы. Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, изменения коснутся 7 округов города.

"Местным жителям будет еще удобнее совершать поездки почти до 20 станций метро и МЦД. Пересадки с автобусов на поезда станут быстрее, сократится время в пути", – добавил он.

В ведомстве рассказали, что в Москве появится два новых маршрута – С280 от станции метро "Крылатское" до автобусной остановки "Кардиоцентр", а также 298 – от ЖК "Филатов луг" до станции "Саларьево". Последний был организован по просьбам жителей жилого комплекса, добавили в пресс-службе.

Маршруты 41 и 315 будут ликвидированы и станут частью нового – 915, который пройдет от "Калужской" до станции МЦК Крымская. Объединятся автобусные пути и в районах Митино и Северное Тушино. Теперь № 368 свяжет остановку "Улица Зенитчиков", метро "Волоколамская", "Сходненскую" и "Планерную", а автобус С396 – остановку "4-й микрорайон Митина" и Северное Тушино.

Также изменится трассировка транспорта на Sk1 в инновационном центре "Сколково" и 471 в районе метро "Кузьминки". Чаще станут ходить автобусы на маршруте 100, так как автобусы с 460 и 681 стали неактуальными. Это связано, подчеркнули в Дептрансе, с развитием МЦК и МЦД.

Ранее городские власти анонсировали планы на постройку и модернизацию еще 10 конечных станций автобусов и электробусов. До этого Сергей Собянин рассказал, что на улицах столицы уже курсирует свыше 1,5 тысячи электробусов.