В Запорожье после взрывов ограничили движение по переезду дамбы Днепровской ГЭС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Движение по автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС в подконтрольном Киеву городе Запорожье ограничено, сообщила полиция.

"Движение по автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС ограничено", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального отделения полиции. Оно не уточняет причин случившегося.

Ситуацию прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. "ГЭС стоит. Больше информации сообщат официально", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Запорожье. После этого отдельные районы города были обесточены.