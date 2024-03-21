Международный конкурс песни «Интервидение» пройдет в 2024 году в Москве. Об этом стало известно в четверг, 21 марта.

© Вечерняя Москва

Распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина о переносе проведения конкурса из Санкт-Петербурга в Москву, размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

18 декабря прошлого года Мишустин заявил о планах провести в России первое «Интервидение». Премьер-министр сообщил, что на реализацию проекта правительство России выделяет 600 миллионов рублей. «Интервидение» — это аналог ежегодного музыкального конкурса Евровидение.

В настоящее время подготовка к мероприятию уже идет полным ходом. Сообщалось, что оптимальный список участников для начала конкурса уже есть. РФ вовлечено в процесс и помогает организаторам конкурса налаживать контакты со странами, которых пригласили к участию в этом мероприятии. Организаторы российского аналога песенного конкурса ожидают, что участие в нем примут семь стран. А 20 ноября продюсер Максим Фадеев рассказал о подготовке к запуску фестиваля «Евроазия», который также может стать аналогом Евровидения.