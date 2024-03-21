В Москве стартовал конкурс на лучшее исследование городской среды

Прием заявок на участие в открытом конкурсе "Исследуй город", который Институт генплана Москвы проводит при поддержке Москомархитектуры, начался в столице. В финале конкурса жюри выберет лучшие исследования в нескольких градостроительных направлениях, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Мы планируем выбрать лучшие исследования, которые наиболее комплексно затронут обозначенные проблемы, позволят получить ценные данные и предложат реальные градостроительные решения. Результаты конкурса будут использованы при разработке текущих проектов, а также помогут в формировании долгосрочного стратегического видения будущего Москвы. Мир быстро меняется, и большие города всегда первыми сталкиваются с новыми вызовами. Мегаполисам непросто находить векторы развития, поэтому градостроители сфокусированы на поиске новых идей и смыслов. У каждого участника конкурса есть возможность внести свой вклад в преобразование столицы. Лучшее, что мы можем сделать для нашего завтра, - планировать его уже сегодня", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Отмечается, что конкурс проводится с целью привлечь внимание широкой аудитории к проблемам и возможностям развития городских территорий. К участию приглашаются мультидисциплинарные команды, состоящие из молодых специалистов, проектные институты, архитекторы, урбанисты и студенты (в сопровождении преподавателей), а также опытные исследовательские команды и архитектурные бюро. Общий призовой фонд конкурса составит 2,25 млн рублей.

"Открытый конкурс пройдет в два этапа. Подать заявку на участие можно с 21 марта до 23 апреля 2024 года на сайте конкурса. Каждая команда сможет подготовить исследование, направленное на решение городских проблем в рамках предложенных тематик. Сколько в городе пустующей жилплощади и что из себя представляет современная модель расселения? В чем рецепт успешного локального городского центра? Как жители разных районов передвигаются по городу? Чем людей привлекает современная жилая среда? Зачем жителю мегаполиса личный автомобиль? На эти вопросы при помощи исследований предстоит найти ответ командам-участницам. Результаты не только укажут на существующие недочеты, но и помогут сформировать новые стратегии городского развития", - добавила директор Института генплана Москвы Татьяна Гук.

Каждой из пяти команд, отобранных по итогам первого этапа конкурса, выплачивается вознаграждение, его размер зависит от места в финале конкурса. В составе жюри - архитекторы, представители органов власти, эксперты в сфере социологии, транспорта, урбанистки, экономики и городского планирования. Для участия необходимо заполнить форму на сайте конкурса explorethecity.genplanmos.ru, а также подготовить резюме претендента - рассказать, что мотивирует вас бороться за победу в этом конкурсе.