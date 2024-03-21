Московские парки подготовили программу ко Дню театра

27 марта отмечается Всемирный день театра. «Вечерняя Москва» и Мосгорпарк рассказывают тематических событиях, которые пройдут в парках столицы, а также о бесплатных регулярных занятиях, где можно обучаться актерскому искусству и сценическому мастерству.

Спектакли и театральные студии

Усадьба «Воронцово» 30 марта в 18:00 приготовила для своих гостей спектакль «Мой блистательный развод» в рамках проекта «Литературная гостиная в усадьбе Воронцово». По многочисленным просьбам постановка монопьесы Джеральдины Эрон будет представлена во второй раз. Эмоциональная история погрузит зрителей в мир главной героини, столкнувшейся с предательством и одиночеством. Новая жизнь только начинается, и мир полон удивительных встреч, романтики и возможностей для саморазвития.

В актовом зале парка «Кузьминки» в честь Международного дня театра 23 марта в 12:00 и в понедельник 25 марта 17:00 пройдут бесплатные занятия по актерскому мастерству и сценической речи. Художественный руководитель, выпускница ГИТИСа, актриса театра и кино Анфиса Кириллина расскажет гостям, как вести себя на сцене и как поставить речь, чтобы заинтересовать слушателей. На мероприятие требуется предварительная регистрация, возрастное ограничение 8+.

24 марта в 12:00 на встрече клуба «Юный эколог» парка «Северное Тушино» юные гости станут участниками кукольного спектакля «Вокруг света». Посетителям предлагается выбрать себе игрушку-перчатку, одного из обитателей различных климатических зон нашей планеты: слона, бегемота, коалу, орангутана, кота манула, сурка, ежика, кролика и других. Во время монолога каждый артист вспомнит как называется, где живет и чем питается его герой, а эколог Ксения Шахватова дополнит рассказы интересными фактами о животных. На мероприятие требуется предварительная регистрация, возрастное ограничение 6+.

Парк Дружбы 31 марта в 17:00 приглашает гостей в уютную беседку на громкие чтения. Юные таланты, артисты творческого коллектива Москвы «Школа актерского мастерства «ХарАктер» прочтут произведения советского писателя Виктора Драгунского из цикла «Денискины рассказы». Взрослые зрители смогут окунуться в детство, а ребята познакомятся с приключениями дошкольника Дениса Кораблева. На мероприятие требуется предварительная регистрация, без возрастных ограничений.

27 марта в 19:00 Таганский парк приглашает на открытую репетиции театральной студии «Театральный парк». Открытая репетиция — это отличная возможность заглянуть за кулисы и увидеть процесс создания постановки. Репетицию проведет руководитель театральной студии Таганского парка Ильдар Шамиков-Дасаев, актер театра и кино, диктор РТР, ведущий Московской филармонии. Мероприятие 18+, вход свободный.

Творческие встречи

В Бабушкинском парке 27 марта в 18:00 пройдет творческая встреча «Театральный экзерсис» с артистами эстрады, театра и кино Юрием и Любовью Романенко. На встрече гости услышат интересные истории о жизни за кулисами и смешные истории и приключения актеров во время спектаклей. Чета Романенко на сцене более 50 лет, и за свою насыщенную творческую жизнь объехала с концертами и спектаклями всю Россию и ближнее зарубежье. 6 +, вход свободный.

В парке Дружбы в беседке около большой детской площадки в центральной части парка 24 марта в 12:00 во время творческой встречи с Василисой Кошкиной состоится веселый мастер-класс для развития фантазии и авторской ответственности. Василиса Кошкина — детский писатель, драматург, актриса театра и кино, режиссер студии «Театр «Ы». Ребята примут участие в задорном спектакле-импровизации «Сказка из кармашка». У каждого участника останется памятка по созданию сказок, персонажей и сюжетов. 6+, бесплатно при регистрации.

Мастер-классы и тематические занятия

В преддверии Дня театра, 24 марта в 11:00, парк «Северное Тушино» приглашает на тематическое занятие в свою Экомастерскую. Юные любители творчества смогут представить себя художниками по костюмам, окунуться в волшебный мир театрального искусства и придумать уникальный сценический образ. Из картона и природных материалов ребята создадут фантазийные маски. Все материалы предоставляются. 6+, необходима регистрация.

«Театр — это просто», считают в Бабушкинском парке и готовы это доказать на творческом мастер-классе по актерскому мастерству от руководителя театральной студии «Калейдоскоп». Он пройдет 27 марта в 19:00 в Центре творчества и досуга. Участники смогут познакомиться с историей актерского мастерства и узнать главные приемы актёра на сцене, принять участие в маленьких театральных зарисовках. 6 +, бесплатно, вход свободный.

В парке «Фили» 27 марта в 18:00 в павильоне «Букингдом» пройдет мастер-класс по ораторскому мастерству от руководителя школы ведущих «PROговори», лауреата конкурсов и премий в области культуры Ольги Сосиной. В ходе мастер-класса все желающие смогут узнать о том, как развить у себя красивый голос, выработать четкую дикцию и уверенно чувствовать себя перед слушателями. 6+, бесплатно, вход свободный.