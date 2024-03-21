Вильфанд: весеннее солнце в Москве полезно для загара

Установившаяся в Москве солнечная погода полезна и безопасна для загара. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«При такой солнечной погоде, которая стоит в Москве сегодня и будет завтра, очень хорошо загорать. Снег активно отражает солнце, и получается не часто встречающаяся в Москве ситуация, как в горах, когда происходит излучение и от солнца, и от подстилающей поверхности, от снега. Это полезное солнце, ультрафиолета немного, оно безопасно, так что очень хорошо сейчас и самим больше бывать на солнце, и с детьми», – сказал Вильфанд.

Он отметил, что солнечная погода также способствует таянию снега.