Синоптик Цыганков: снежный покров в Москве превышает норму на 10 см

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в некоторых регионах России в предстоящие выходные.

Специалист отметил, что над Татарстаном сейчас стоит область высокого давления.

«Соответственно, вся европейская часть страны у нас в хорошей погоде. Плохая погода у нас по северу, это вот Балтика, Мурманск, Архангельск. И по югу — Кавказский регион. Там циклон идёт один по северу, один по югу. Вся остальная Московская зона, Поволжье, Екатеринбург — там хорошая погода, солнечная», — рассказал Цыганков.

Он также отметил, что высота снежного покрова в Москве превышает норму, тогда как в некоторых других регионах снег почти отсутствует.

«На сегодняшний день у нас снега нет практически в Великом Новгороде, Пскове, Смоленской области, Белгороде и Воронеже, а уже остальная территория — Тверская, Московская область, Калуга, Поволжье, Татарстан — там снега много, в полтора раза больше нормы. Допустим, по Москве сейчас 38 см снега при норме в 28. То есть ещё зимний режим в большинстве регионов», — обратил внимание синоптик.

По его словам, в регионах без снега ночная температура колеблется в пределах от ноля до слабого плюса, а в заснеженных — стоит минус.

«Причём вокруг Самары ночью до -16°С, Омск и Новосибирск ночью -15...-18 °С, Красноярск — -10 °С. В районе Норильска вообще -32 °С ночью. Владивосток и Чита — -8 °С. В Москве ночью у нас тоже слабый минус. Если брать дневную температуру, то здесь уже веселее. Здесь отрицательная температура только в Мурманске, Архангельске, Якутске, Магадане. А так на основной территории слабый плюс. В Ленинградской области, Коми, Екатеринбурге, Самаре — везде днём слабый плюс. Ну и Красноярск, Иркутск, вокруг Байкала тоже днём слабый плюс», — заключил Цыганков.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о погоде в Москве во второй половине текущей недели.