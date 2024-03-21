Ефимов: город экономит бюджет из-за совместных закупок на Портале поставщиков

Столичные заказчики смогли сэкономить с сентября прошлого года 92 миллиона рублей благодаря совместным закупкам на портале поставщиков. За это время на платформе провели более чем 1,8 тысячи таких закупок.

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«Совместные котировочные сессии позволяют заказчикам объединять свои потребности в продукции и привлекать к закупкам больше поставщиков. Это повышает конкуренцию между ними и позволяет экономить бюджетные средства. Предприниматели при этом могут увеличивать продажи и заключать контракты сразу с несколькими заказчиками. За шесть месяцев на портале поставщиков было опубликовано более 1,8 тысячи совместных котировочных сессий на сумму около 1,1 около 1,1 миллиарда рублей. Благодаря снижению начальной цены в ходе таких закупок столица сэкономила почти 92 миллиона рублей», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Котировочная сессия — это мини-аукцион, участники которого конкурируют между собой, последовательно снижая начальную максимальную цену контракта. Такие процедуры длятся три, шесть или 24 часа. Победит тот, кто предложит наименьшую цену.

При этом организатор может пригласить других заказчиков к участию в своей закупке. Для этого он выбирает тип «Совместная закупка» и отмечает заказчиков. Они должны быть зарегистрированы на портале поставщиков и находиться в одном регионе, а закупаемые товары — соответствовать одной категории. После подтверждения организатор указывает количество товаров для каждого из них, а затем размещает информацию о закупке.

По словам руководителя столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, чаще всего московские заказчики объединяются для совместных закупок строительных товаров — за шесть месяцев на портале поставщиков они провели 783 такие процедуры на сумму 508,8 миллиона рублей. На втором месте — совместные закупки хозяйственных товаров и бытовой техники — по этим категориям прошло 398 совместных котировочных сессий на сумму 206,4 миллиона рублей. Еще 374 совместных мини-аукциона на сумму 148,6 миллиона рублей касались закупки канцелярских и бумажных изделий.

Механизм совместных котировочных сессий для столичных заказчиков появился благодаря взаимодействию портала поставщиков с единой автоматизированной информационной системой торгов (ЕАИСТ).

«Чтобы подобрать актуальные совместные закупки на портале, поставщикам достаточно выставить соответствующий фильтр в разделе “Котировочные сессии” в едином реестре закупок. Для удобства предпринимателей также предусмотрена возможность настройки уведомлений о размещении закупок по определенному виду продукции, заказчику или региону. Оповещения приходят на электронную почту или в личный кабинет. Это позволяет бизнесу экономить время на поиск подходящих заказов, дает возможность планировать свое участие в закупках и расширять рынок сбыта», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. На данный момент на платформе работают заказчики из 40 регионов России и свыше 330 тысяч поставщиков со всей страны, каталог продукции насчитывает больше 2,6 миллиона уникальных наименований. Ежедневно на портале заключается около 1,5 тысячи контрактов.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Портал поставщиков помогает бизнесу реализовать товары, работы и услуги. Это особенно важно для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, которым участие в госзакупках дает дополнительные возможности сохранять и развивать бизнес. Более 90 процентов поставщиков, работающих на платформе, — представители малого и среднего бизнеса.

Для поддержки пользователей в субъектах Российской Федерации открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Пользователи могут обратиться в службу поддержки по единому федеральному номеру: +7 800 303-12-34 (бесплатно для звонков из других городов) или оставить обращение на портале поставщиков.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

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